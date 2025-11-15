Вильфанд: в Москве 15 ноября выпадет около 30% месячной нормы осадков

По области ночью температура может опускаться до минус 8 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Около одной трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 15 ноября, ляжет временный снежный покров. По области ночью температура может опускаться до минус 8 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу днем температура составит от минус 1 до плюс 4 градусов, фронт, который подойдет к Москве поздним вечером, принесет с собой сильные осадки. Начнутся они в виде небольшого дождя, но потом преимущественно пойдет мокрый снег. Их количество составит примерно от 10 до 17 мм - это примерно 30%, при том что месячная норма составляет около 50 мм", - сказал он.

Вильфанд отметил, что самый значимый негативный фактор, на который стоит особенно обратить внимание, это гололед. Кроме того, поскольку ожидается мокрый снег, он будет тяжелым и может налипать на провода и деревья.

С 12 до 15 часов осадки начнут прекращаться, начнется рост давления. Появятся прояснения, ночью установится переменная облачность. После прохождения атмосферного фронта придут северо-западные умеренно-прохладные воздушные массы. Температура в ночь на субботу упадет значительно: до минус 4-6 градусов, по области - до минус 8. "Это уже вполне зимний режим и умеренный морозец. Днем тоже будет холодно - около 0 - минус 2 градусов. Снег ожидается, в воскресенье такая погода сохранится", - заметил синоптик.

С 17 ноября в столице начнутся очередные изменения циркуляции воздуха. Область низкого давления будет отходить и смещаться на юг, а с северо-запада и севера снова начнет приближаться циклоническая система. Ночью будет облачно с прояснениями, возможен небольшой снег при температуре минус 2-4 градуса. А днем начнется постепенное повышение температуры до плюс 3-5 градусов. Временный снежный покров начнет таять.