Эксперт Шульга: детям противопоказана долгая подготовка к Новому году

Длительный процесс организации и агрессивный маркетинг могут вызвать у маленького ребенка страх или разочарование перед праздником, пояснила профессор кафедры педагогики и психологии ИФМИТО НГПУ

НОВОСИБИРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Длительный процесс подготовки к новогоднему празднику и агрессивного предновогоднего маркетинга, начинающегося за два месяца до праздника, может вызвать у маленького ребенка страх или разочарование перед Новым годом. Об этом ТАСС сообщила профессор кафедры педагогики и психологии ИФМИТО НГПУ Ирина Шульга

Взрослый и ребенок переживают подготовку к Новому году по-разному - поскольку у них несопоставимый жизненный опыт. У взрослого человека представление о Новом годе закреплено многократным его празднованием со времени детства. У ребенка же такого опыта нет. Он удивится, впервые увидев украшенные елки, но удержать положительные эмоции до наступления праздника не сможет.

"В теории эмоций известно, что удивление - это наша психическая реакция на сигналы извне. Это способно вызвать у ребенка радость и интерес, но ненадолго: чудо долго жить не может. Уже через день-два у них наступит эмоциональная реакция и начнутся вопросы: "Ну когда?" Поскольку ничего так и не случается, у ребенка может возникнуть либо разочарование, либо страх. И защищаясь от негативных эмоций, он перестанет замечать новогодний антураж", - рассказал ТАСС эксперт.

По мнению психолога, детям противопоказана долгая подготовка к Новому году, если она не организована профессионально. Готовность к празднику у ребенка надо сформировать, но сделано это должно быть правильно. "Для совсем маленького ребенка подготовка к Новому году должна быть очень короткой, с другой стороны, мы не можем повлиять на рынок и новые стандарты для переживания ощущений, которые он предлагает. Это значит, что акцент надо переносить с самого праздника на процесс его подготовки", - советует Шульга.

По словам эксперта, необходимо использовать средства эмоциональной выразительности при организации праздничного взаимодействия. Это означает, что взрослые должны брать такие педагогические инструменты, как театрализация, игра, традиции и ритуалы, юмор, маскарадность, световые и звуковые эффекты, музыку, элементы художественного творчества и прочее. Например, сюда относится подготовка новогоднего костюма, который не обязательно покупать в магазине, а можно сделать всей семьей.