В заполярных районах Северо-Запада России ожидаются штормовой ветер и снегопады

В частности, в Коми прогнозируют ветер до 12-14 м/с

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Сильный ветер и обильные снегопады ожидаются в Мурманской и Архангельской областях, Республике Коми и Ненецком автономном округе (НАО). Заморозки придут и в традиционно самый теплый субъект СЗФО, Калининградскую область, сообщили синоптики в регионах.

Под данным карельского гидрометцентра, в субботу в республике будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами с порывами. Температура воздуха минус 4-9, местами до минус 12, днем - 0-минус 5 градусов. По данным Севгидромета, в выходные в Архангельской области погоду будет определять активный циклон над Баренцевым морем, который принесет снег, на севере области - сильный ветер. Температура воздуха ночью минус 2-7, днем 0-минус 5, в воскресенье на западе до 2 градусов тепла. В отдельных районах гололед. Ветер западной четверти 9-14 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

В НАО будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, метель, гололед. Температура ночью и днем 0-минус 5 градусов. Региональный главк МЧС предупреждает, что с вечера пятницы до 23:00 мск (время совпадает с московским) воскресенья в НАО ожидается сильный юго-западный и западный ветер с порывами до 25-30 м/с. Севгидромет дает штормовое предупреждение. "Местами по побережью НАО ожидается очень сильный ветер западной четверти порывами 30-35 м/с", - указано на сайте ведомства.

В Мурманской области наблюдаются последствия глубокого активного циклона. 15 и 16 ноября он сместится на юго-восток Баренцева моря, и в этот период по области ожидаются снегопады, сильный порывистый ветер, понижение температуры воздуха до минус 3-8 градусов, при прояснениях до 9-14 градусов мороза. В Республике Коми непогода продлится, повсеместно осадки, снег с дождем, метель, гололед. Ветер усилится до 12-14 м/с, в заполярной Воркуте - до 23 м/с. Температура ночью и днем составит от нуля до минус 5 градусов. В ночные часы 16 и 17 ноября температура будет опускаться до 8-15 градусов мороза.

В Вологодской области в субботу снег в сочетании с порывистым ветром, температура от плюс 1 до минус 2 градусов. В ночь на воскресенье подморозит до минус 3-6 градусов, днем около нуля, небольшие снегопады. 15-16 ноября циклон, который принес в Мурманскую область метели, снегопады и штормовой ветер, сместится на юго-восток Баренцева моря, и регион будет находиться под влиянием его юго-западной периферии. В этот период по Мурманской области ожидается местами снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер, понижение температуры воздуха до 3-8 градусов мороза, при прояснениях - до минус 14 градусов.

По данным Псковского ЦГМС, 15 ноября на территории области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха по области в течение суток минус 3-плюс 2 градуса. Атмосферное давление низкое.

Практически сухими, но холодными, и даже с ночными заморозками, будут выходные дни в Калининградской области. Синоптики прогнозируют в субботу облачную с прояснениями погоду, днем без существенных осадков, ветер северо-восточный, восточный со скоростью 4-9 м/с. Температурный максимум составит плюс 9 градусов. Также облачно с прояснениями, и снова без существенных осадков будет и в воскресенье. Ветер поменяет направление на юго-восточное, восточное.

Ночью будут заморозки до минус 4 градусов, хотя местами температура продержится на отметке плюс 1 градус. Днем по области ожидается плюс 1-5 градусов. В Калининграде днем в субботу, по данным сайта Гидрометцентра по региону, метеорологи обещают 6 градусов тепла, а в воскресенье - плюс 2 градуса, предшествующей ночью ожидается температура минус 2 градуса.