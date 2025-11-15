"Авито": россияне планируют потратить на зимний отдых 21 тыс. рублей

Более половины опрошенных собираются в этом сезоне активно гулять в парках, 38% - посещать ярмарки, а 35% - кататься на коньках

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Россияне в среднем готовы выделить на зимний отдых 21 тыс. рублей. Об этом сказано в исследовании интернет-сервиса "Авито", текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"В среднем на зимний отдых в этом году россияне планируют потратить 21 тыс. рублей. Уложиться в 10 тыс. рублей рассчитывают лишь 28%. Бюджет от 10 до 25 тыс. рублей закладывают 36% россиян, от 25 до 50 тыс. рублей - 23%. А 10% уверены, что потратят больше полусотни тысяч рублей", - говорится в тексте.

По данным аналитиков, большинство россиян (84%) хотят провести ближайшую зиму по-другому. Так, 23% хотели бы больше времени проводить на улице. Более половины опрошенных (56%) собираются в этом сезоне активно гулять в парках, 38% - посещать ярмарки, а 35% - кататься на коньках. Кроме того, 16% опрошенных хотели бы добавить путешествий в свой зимний досуг. Среди тех, кто уже построил планы, 32% отправятся на загородные базы отдыха, 21% - кататься на горных лыжах или сноуборде, а 16% - рыбачить.

Помимо этого каждый четвертый (26%) участник опроса признался, что хочет этой зимой попробовать что-то новое. Среди необычных вариантов досуга респонденты чаще всего отмечали охоту за северным сиянием (45%), катание на собачьих или оленьих упряжках (36%), экскурсию на действующий ледокол (28%). Также каждый четвертый (24%) хотел бы отправиться в зимний поход с ночевкой в лесу, а 14% - на подледную рыбалку с инструктором, сказано в исследовании.

К предстоящему зимнему сезону большинство россиян готовятся основательно. Так, 54% респондентов собираются купить новую обувь, 51% - шапки, перчатки, шарфы и теплые носки. 47% опрошенных планируют обновить зимнюю одежду, 30% - специальную косметику, например, защитный крем от ветра. Еще 24% купят спортивную экипировку - например, горнолыжный костюм или термобелье, а 23% - спортивное снаряжение: лыжи, сноуборд, коньки или аксессуары, отметили аналитики.

В опросе приняли участие 10 тыс. россиян.