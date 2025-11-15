Российско-бразильская кругосветная экспедиция достигла Французской Полинезии

В ближайшие три недели команда будет отдыхать, пополнять запасы и готовиться к следующему этапу, сообщил председатель омского отделения Русского географического общества Иван Кротт

ОМСК, 15 ноября. /ТАСС/. Российско-бразильская кругосветная экспедиция на яхте Fraternidade ("Братство"), следующая под флагом БРИКС, преодолела один из самых длительных этапов путешествия и достигла островов Французской Полинезии. Об этом сообщил ТАСС председатель омского отделения Русского географического общества (РГО) Иван Кротт.

"Завершился один из ключевых этапов международной кругосветной экспедиции "Братство-2025". Яхта "Fraternidade" с российско-бразильским экипажем на борту благополучно достигла Французской Полинезии, бросив якорь у острова Нуку-Хива. Экипаж преодолел сложный и протяженный переход через Тихий океан, подтвердив высокий уровень мореходной подготовки и выучки", - сказал Кротт.

Он добавил, что ближайшие три недели команда будет отдыхать после перехода из Мексики, пополнять запасы и готовиться к следующему этапу к чилийскому побережью, который займет более месяца. "Далее - проход через легендарный мыс Горн с последующей остановкой в порту Пуэрто-Вильямс (Чили) для финальной подготовки к завершающему переходу к месту старта - бразильскому Сальвадору", - рассказал председатель отделения РГО.

Экспедиция стартовала 12 апреля из бразильского Сальвадора и посвящена 80-летию Победы и 180-летию РГО. Капитан яхты бразилец Алейшо Белов рассказал, что одной из главных целей путешествия было дойти до Сибири и преодолеть Северный морской путь, через который экспедиция прошла на исходе лета. Теперь яхта направляется обратно в Бразилию. За 10 месяцев путешественники планируют преодолеть около 45 тыс. км.