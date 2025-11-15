Миронов призвал выдавать путевки в санатории всем пенсионерам старше 70 лет

Запуск такой программы позволит повысить качество и продолжительность жизни пожилых граждан и снизить нагрузку на медицинские стационары, считает председатель партии "Справедливая Россия"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предлагает предоставлять всем пенсионерам старше 70 лет ежегодные путевки в санатории в рамках системы обязательного медицинского страхования.

"Предлагаю каждый год направлять пенсионеров старше 70 лет на лечение в санатории. Предоставлять путевки нужно в рамках системы обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования. Продолжительность отдыха - не менее 14 календарных дней", - сказал Миронов ТАСС.

По его мнению, запуск такой программы позволит повысить качество и продолжительность жизни пожилых граждан, снизить нагрузку на медицинские стационары. Также, считает депутат, пенсионеры смогут сэкономить на лекарствах.

Миронов отметил, что люди преклонного возраста чаще других страдают сердечно-сосудистыми, опорно-двигательными и метаболическими заболеваниями. "Соответственно, получение своевременного лечения для многих является залогом сокращения семейных трат на лекарства, сохранения здоровья и долгих лет жизни", - подчеркнул парламентарий. Он добавил, что соответствующее обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.