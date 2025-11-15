В ЛНР извлекли останки восьми мирных жителей, погибших от ударов ВСУ в 2022 году

Предполагается, что в стихийном захоронении могут находиться порядка 500 тел

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Члены межведомственной рабочей группы (МРГ) по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти извлекли из стихийных захоронений в относящихся к Северодонецку Лесной Даче и Щедрищево в ЛНР останки восьми мирных жителей, погибших при ударах ВСУ в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС руководитель рабочей группы Даниил Стяжкин.

Предполагается, что в стихийном захоронении в Лесной Даче могут находиться порядка 500 тел.

"Мы работали на массовом захоронении в Лесной Даче в городе Северодонецке и подняли останки семерых мирных жителей, погибших в результате украинской агрессии. Данные останки были извлечены из одиночных захоронений, якобы персонифицированных. Однако опыт извлечения на массовом захоронении в Луганске в ноябре 2021 года показывает, что в военное время возможны ошибки и неточности. Наша задача - подтвердить имеющиеся данные результаты исследования и документально. Останки были направлены в морг города Счастье для проведения экспертиз, для проведения следственных действий с участием следователей Следственного комитета России. Надеемся, что в скором времени мы установим личности данных людей и захороним на кладбище в поселке Вороново города Северодонецка", - сказал Стяжкин.

Он добавил, что тело еще одного мужчины члены МРГ извлекли в поселке Щедрищево. По словам Стяжкина, в 2022 году во время обстрелов ВСУ мужчине оторвало нижние конечности, он скончался от кровопотери. "Мужчина был захоронен во дворе жилого дома. Недавно к нам поступила заявка от его супруги. Мы приехали, извлекли тело, останки осмотрел судебно-медицинский эксперт, следователь Следственного комитета. После чего тело было выдано родственникам для захоронения на одном из местных кладбищ в селе Щедрищево", - уточнил собеседник агентства.

Стяжкин добавил, что останки мирных жителей, извлеченные членами МРГ в Лесной Даче и Щедрищево, принадлежат людям преклонного возраста.

Межведомственная рабочая группа по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти была создана указом главы ЛНР в 2021 году.