В музее Смоленска покажут капсулу для операции на животных в невесомости

Также в экспозицию войдет уникальный макет катапультной тележки с собакой в безмасочном вентиляционном скафандре

Редакция сайта ТАСС

СМОЛЕНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Смоленский музей-заповедник им. Ю. А. Гагарина получил уникальные экспонаты для создания выставки "Четвероногие космонавты", в их числе хирургическая капсула середины 1960-х годов, в которой впервые в мире были проведены операции на животных в невесомости. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе выставочной площадки.

"Научно-исследовательский испытательный центр авиационно-космической медицины и военной эргономики ЦНИИ ВВС Минобороны России передал в наш музей на экспонирование уникальные предметы. Так, например, посетители впервые увидят оригинальную хирургическую капсулу 1960-х годов, в которой были проведены первые в мире операции на животных в невесомости. Также среди экспонатов подлинный высотный компенсирующий костюм и гермошлем 1950-х годов для кратковременной защиты лабораторных животных в стратосферных условиях", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, в экспозицию войдет уникальный макет катапультной тележки с собакой в безмасочном вентиляционном скафандре. Тележка предназначалась для оценки влияния факторов стратосферного полета, катапультирования и парашютирования с больших высот на организм собаки. Ее использовали в 1956-1959 годах при запусках вертикальных геофизических ракет на высоту до 110 км. "И, конечно, посетители увидят огромный массив редких фотодокументов, переданный Институтом медико-биологических проблем", - сообщили в пресс-службе, отметив, что открытие выставки намечено на 28 ноября.