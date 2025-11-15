Отправление авиарейса из Челябинска в Норильск задержали более чем на 18 часов

Причиной задержки стали неблагоприятные метеоусловия в аэропорту назначения

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Неблагоприятные метеорологические условия в аэропорту назначения стали причиной для задержки более чем на 18 часов авиарейса из Челябинска в Норильск компании Red Wings. Об этом сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

"В аэропорту города Челябинска (Баландино) задержан <…> рейс №1279 авиакомпании Red Wings в Норильск. Время вылета [воздушного судна] по расписанию составляет 07:25 (05:25 мск). Планируемое время вылета - 01:40 (23:40 мск)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной задержки стали неблагоприятные метеоусловия в аэропорту назначения.

По информации прокуратуры, пассажиры находятся в аэропорту, планируется их размещение в гостинице. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.