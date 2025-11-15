В Москве первый снег выпал с опозданием почти на месяц

Высота осадков составляет до 10 мм

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Первый снег выпал в Москве с опозданием почти на месяц, из-за осадков видимость местами ухудшается до 1 км. Высота осадков составляет до 10 мм (20% от месячной нормы), сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

"Наблюдался первый в этом холодном сезоне снег и в Москве. Начавшись вскоре после полуночи, он продолжается до сих пор, местами становясь довольно сильным, ухудшая видимость до 1 км и формируя временный снежный покров. К настоящему моменту в столичном регионе уже выпало до 10 мм осадков, что составляет около 20% от месячной нормы ноября", - написал он.

Синоптик отметил, что первый снег пришел в Москву с опозданием почти на месяц от средней многолетней даты, которая приходится на 17 октября. Как добавил Леус, трудно оценить высоту снежного покрова - эти данные будут известны после проведения снегомерных наблюдений на метеостанциях столичного региона.

По словам синоптика, снежный покров растает в начале новой недели. Сегодня снег также наблюдался в Смоленской и Владимирской областях и севернее этих регионов.