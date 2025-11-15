Эксперт Лагунова: дети должны изучать основы безопасного поведения на "Окружающем мире"

Заместитель директора ФГБНУ "Институт содержания и методов обучения имени В. С. Леднева" добавила, что системная работа по формированию культуры безопасного поведения у школьников - одна из важнейших задач образования

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Основы безопасного поведения должны изучаться на таких школьных предметах как "Окружающий мир" и "Основы безопасности и защиты Родины". Об этом ТАСС сообщила заместитель директора ФГБНУ "Институт содержания и методов обучения имени В. С. Леднева" Людмила Лагунова.

"Эта работа [по формированию культуры безопасного поведения] прежде всего должна быть реализована в рамках школьной программы. На начальной ступени образования (учебный предмет "Окружающий мир") и в более старших классах (предмет "Основы безопасности и защиты Родины") дети как раз изучают вопросы поведения при обнаружении подозрительных предметов, противодействия мошенничеству и распознавания манипулятивного контента. И формально относиться к этим урокам недопустимо", - сказала она.

Эксперт добавила, что системная работа по формированию культуры безопасного поведения у школьников - одна из важнейших задач образования. Однако ключевой вопрос заключается не только в информировании, но и в качестве усвоения этих знаний.

По ее словам, любые памятки, особенно для детей, должны быть не просто прочитаны, а отработаны на практике, обсуждены вместе с учителем, проиграны в смоделированных ситуациях. Только так алгоритм действий переходит в разряд устойчивых навыков.

Вечером 11 ноября 10-летний мальчик поднял с земли у жилого дома в Красногорске неустановленное взрывное устройство. Взрывчатка была замаскирована под подарочную упаковку с прикрепленной десятирублевой денежной купюрой. В результате детонации ребенок получил телесные повреждения. Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.