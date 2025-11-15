Задержанные поезда "Таврия" ввели в график

Некоторые из них прибыли на станции назначения

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Поезда "Таврия", которые были задержаны 14 ноября, ввели в графики. Некоторые из них прибыли на станции назначения, сообщил перевозчик "Гранд сервис экспресс".

"Все поезда "Таврия", задержанные 14 ноября, введены в график либо прибыли на станции назначения. Приносим извинения за неудобства и спасибо за понимание", - говорится в сообщении.

14 октября "Гранд сервис экспресс" сообщал о задержках поездов дальнего следования "Таврия". Перевозчик не уточнял причины задержек, которые составляли до четырех часов.