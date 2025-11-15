В школах Якутска отменяют карантин по ОРВИ и гриппу с 17 ноября

Приостановка учебной деятельности положительно повлияла на снижение интенсивности эпидемического процесса

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 15 ноября. /ТАСС/. Учебный процесс возобновляется в школах Якутска с 17 ноября после карантина по ОРВИ и гриппу, сообщили в городской администрации.

"С понедельника, 17 ноября, в Якутске возобновляется учебный процесс с 1-го по 11-й (12-й) классы. Соответствующее решение принято санитарно-противоэпидемической комиссией администрации города от 15 ноября 2025 года", - говорится в сообщении.

Карантин в школах Якутска был введен с 5 по 15 ноября включительно в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также превышением эпидемических порогов. Санитарно-противоэпидемической комиссией было принято решение о временном переводе на дистанционный режим работы образовательных учреждений и организаций дополнительного образования.

Отмечается, что ограничительные мероприятия с полной приостановкой учебных занятий положительно повлияли на снижение интенсивности эпидемического процесса.