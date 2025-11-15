Сочи стал самым популярным лыжным курортом в РФ на новогодние праздники

Дороже всего стало жилье в Шерегеше

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Сочи стал лидером по количеству ранних бронирований квартир на новогодние праздники среди горнолыжных курортов России, а дороже всего стало жилье в Шерегеше, следует из имеющейся в распоряжении ТАСС аналитики технологической платформы "Авито Путешествия".

"Лидером по количеству ранних бронирований квартир среди горнолыжных курортов страны стал Сочи (67% от всего объема бронирований). Также в топ-5 вошли Кировск (21%), Шерегеш (6%), Белокуриха (3%) и Байкальск (2%). Больше всего загородных домов на новогодние праздники забронировали на таких горнолыжных курортах как Шерегеш (43% от всего объема бронирований), Архыз (28%), Сочи (17%), Байкальск (6%) и Белокуриха (5%)", - говорится в сообщении пресс-службы технологической платформы.

При этом относительно 2024 года топ популярных горнолыжных курортов по количеству бронирований квартир и загородных объектов не изменился. Самая заметная динамика по количеству бронирований квартир на новогодние праздники относительно прошлого года отмечалась в Байкальске (+24%), Кировске (+19%) и Белокурихе (+4%). В сегменте загородного жилья положительная динамика - в Белокурихе (+75%), Шерегеше (+62%), Байкальске (+37%).

Уточняется, что причины роста спроса у каждого курорта свои. Байкальск стал популярнее благодаря отличному соотношению цены и качества: здесь предлагают доступное катание и при этом активно развивают всю необходимую туристам инфраструктуру. Кировск укрепляет статус главной зимней точки на северо-западе, привлекая гостей гарантированным снежным покровом и трассами на любой уровень подготовки.

"Особенный интерес вызывает Белокуриха - горнолыжный курорт с термальными источниками, где после катания можно расслабиться и поправить здоровье. Такой формат отдыха идеально подходит для семей и больших компаний. Не уступает по популярности и Шерегеш, где высокий спрос на загородные дома только подтверждает его статус центра притяжения для активных и шумных компаний", - отмечается в сообщении.

О стоимости арендуемого жилья

Самая высокая стоимость аренды посуточной квартиры на новогодние каникулы - на горнолыжном курорте Шерегеш (9 326 рублей). В Кировске она составляет 8 608 рублей, Сочи - 6 895 рублей, Белокурихе - 5 766 рублей и Байкальске - 4 611 рублей. Шерегеш бьет рекорд и по стоимости аренды загородного дома на новогодние праздники за ночь - 22 068 рублей. В Архызе дом обойдется в 19 666 рублей, Белокурихе - 16 703 рубля, Сочи - 15 883 рубля и Байкальске - 14 860 рублей.

В основном отдыхающие арендуют квартиры на четверо суток, загородные дома - на трое суток. Заселяться гости планируют втроем в квартиры и компанией из пяти человек - в загородные дома.