Громыко: политика стран Запада носит ретроградный характер

Директор Института Европы РАН отметил, что западные страны движутся в другом направлении, нежели государства БРИКС

Редакция сайта ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 15 ноября. /ТАСС/. Страны Запада реализуют ретроградную политику, которая резко контрастирует с политикой стран, входящих в БРИКС. Об этом на II Международном симпозиуме "БРИКС - Европа", проходящем на федеральной территории Сириус, заявил директор Института Европы Российской академии наук Алексей Громыко.

"Во внешнеполитических подходах Запада и БРИКС налицо движение в разных направлениях. Ретроградской является внешняя политика Запада. Почему? Потому что она делает ставку на принуждение, на санкционные режимы, - сказал Громыко. - Контрастно с этим выглядит то, что предлагают страны БРИКС - это реальная многосторонность, демократизация международных отношений, суверенное равенство, учет мнений друг друга".

Громыко охарактеризовал БРИКС как "исследовательскую лабораторию" по повышению эффективности механизмов глобального управления и регулирования. "БРИКС работает на настоящее и будущее, тогда как действия Запада в большинстве случаев направлены на сохранение статуса-кво или на ретроградство. В "лаборатории БРИКС" проходят апробацию идеи о межкультурном диалоге, государстве-цивилизации, более демократично и справедливом мироустройстве", - добавил директор Института Европы РАН.

О симпозиуме

Симпозиум "БРИКС - Европа" организован партией "Единая Россия", международным движением "Другая Украина" и Институтом Европы РАН. В симпозиуме принимают участие 12 членов Европарламента и более 15 депутатов национальных парламентов европейских стран. Также на конференции представлены Алжир, Белоруссия, Бразилия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, Куба, Эфиопия и ЮАР.

Ключевые темы симпозиума - диалог между Европой и БРИКС, поиск выхода из кризиса в отношениях между Россией и Евросоюзом, преодоление последствий конфронтационной политики руководства ЕС, защита прав национальных меньшинств и выработка новых стратегий для Европы в многополярном мире.