Кириенко назвал общей мечтой россиян скорейшую победу в СВО
07:58
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Скорейшая победа в специальной военной операции является общей мечтой россиян. Об этом первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил в интервью проекту "НЬЮМ ТАСС".
"Парни сегодня на передовой защищают наш суверенитет и право выбора с оружием в руках, рискуя жизнью", - подчеркнул Кириенко.
"Мечта у нас у всех сейчас одна - победа. Скорейшая победа, одна большая на всех", - сказал он, отвечая на вопрос о мечте.