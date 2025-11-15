Кириенко назвал общей мечтой россиян скорейшую победу в СВО

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ напомнил, что ВС РФ "на передовой защищают суверенитет и право выбора с оружием в руках"

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Скорейшая победа в специальной военной операции является общей мечтой россиян. Об этом первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил в интервью проекту "НЬЮМ ТАСС".

"Парни сегодня на передовой защищают наш суверенитет и право выбора с оружием в руках, рискуя жизнью", - подчеркнул Кириенко.

"Мечта у нас у всех сейчас одна - победа. Скорейшая победа, одна большая на всех", - сказал он, отвечая на вопрос о мечте.