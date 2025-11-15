Мишустин подписал постановление о сохранении статусов наукоградов Дубны и Королева

Сохранение статуса позволит им получать федеральное финансирование на развитие существующих научно-производственных комплексов и необходимой для их работы инфраструктуры

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ сохранило статус наукоградов для подмосковных городов Дубны и Королева. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Крупные центры развития науки и современных технологий - подмосковные города Дубна и Королев сохранят статус наукоградов Российской Федерации. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

В кабмине напомнили, что Дубна и Королев получили статус наукоградов согласно указам президента в 2001 году. Срок действия этих решений истекает 31 декабря 2025 года. Согласно действующему сейчас законодательству, статус наукограда присваивается на 15 лет. Таким образом, принятое решение будет действовать до 2040 года.

Сохранение статуса наукограда позволит Дубне и Королеву получать федеральное финансирование на развитие существующих научно-производственных комплексов и необходимой для их работы инфраструктуры, отмечено в сообщении.

На сегодняшний день Дубна является одним из крупнейших научных и производственных центров России. Там, в частности, работают Объединенный институт ядерных исследований, Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" им. А. Я. Березняка, АО "НИИ "Атолл" и другие предприятия.

Город Королев носит имя выдающегося ученого, академика Сергея Павловича Королева. В городе действуют предприятия ракетно-космической промышленности, в том числе центр управления полетами, ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С. П. Королева, корпорация "Тактическое ракетное вооружение".