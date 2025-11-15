В Ленобласти завершилась навигация для маломерных судов

Решение связано с сезонным ухудшением погодных условий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Навигация для маломерных судов официально завершилась в Ленинградской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор области Александр Дрозденко, передает пресс-служба администрации региона.

"С 15 ноября на всех водных объектах региона официально закрывается навигация для маломерных судов - лодок, катеров, гидроциклов", - говорится в сообщении.

Решение связано с сезонным ухудшением погодных условий: понижением среднесуточных температур воздуха, ухудшением гидрометеорологической обстановки и ветроволнового режима, прогнозируемым началом ледостава. Выход на воду с 15 ноября запрещен, заключили в пресс-службе.