На юго-западе Москвы в двух районах реконструируют и построят свыше 3 км дорог

Появится дополнительный маршрут между Ленинским проспектом и улицей Профсоюзная

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Работы по реконструкции и строительству более 3 км дорог проведут районах Коньково и Обручевский на юго-западе Москвы для удобства пользованием станции Троицкой линии метро "Университет дружбы народов". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Max.

"В районах Коньково и Обручевский построим и реконструируем больше трех километров дорог. Местным жителям, учащимся и преподавателям расположенных поблизости вузов будет удобнее пользоваться станцией "Университет дружбы народов" Троицкой линии метро", - отметил Собянин.

Так, по словам мэра, там появится дополнительный маршрут между Ленинским проспектом и улицей Профсоюзная, в связи с чем будет скорректирована работа наземного транспорта.

Планируется строительство участка Проектируемого проезда №4989 от улицы Академика Опарина до улицы Обручева. Также в планах по реконструкции находятся участок улицы Обручева в районе дома №21 от съезда на улицу Новаторов до жилого комплекса, улица Академика Опарина, улица Миклухо-Маклая от улицы Академика Опарина до улицы Академика Волгина.

"На всех улицах оборудуем от двух до четырех полос движения в каждом направлении, установим остановки наземного городского транспорта. Кроме того, построим два подземных пешеходных перехода через Проектируемый проезд №4989 и улицу Обручева", - добавил мэр.