Внук де Голля надеется, что Франция первой в Европе присоединится к БРИКС

Пьер де Голль считает, что западным странам нужно открыться и приветствовать многополярный мир

Редакция сайта ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль выразил надежду, что Франция станет первой европейской страной, которая присоединится к БРИКС. Об этом он заявил на II Международном симпозиуме "БРИКС - Европа".

"Франция играла всегда ведущую роль в эволюции мира. Я надеюсь, что мы также будем первой европейской страной, которая станет членом БРИКС, как и другие европейские страны, как Германия, Италия", - сказал де Голль.

Западным странам, указал он, необходимо открыться и приветствовать многополярный мир, не занимать доминирующую позицию, но стать партнерами со странами БРИКС в политике и экономике. "Мой дедушка отстаивал интересы защиты в Европе. Тогда считалась абсурдной защита от России, - подчеркнул он. - БРИКС является примером многополярного мира, и для каждой европейской страны важны независимость, суверенитет, дух борьбы против неофашизма".

Симпозиум "БРИКС - Европа" организован партией "Единая Россия", международным движением "Другая Украина" и Институтом Европы РАН. В симпозиуме принимают участие 12 членов Европарламента и более 15 депутатов национальных парламентов европейских стран. Также на конференции представлены Алжир, Белоруссия, Бразилия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, Куба, Эфиопия и ЮАР.

Ключевые темы симпозиума - диалог между Европой и БРИКС, поиск выхода из кризиса в отношениях между Россией и Евросоюзом, преодоление последствий конфронтационной политики руководства ЕС, защита прав национальных меньшинств и выработка новых стратегий для Европы в многополярном мире.