Не сменившим резину москвичам посоветовали пользоваться общественным транспортом

Водителям также рекомендовали избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения рекомендовал москвичам, которые не поменяли на своих автомобилях летнюю резину на зимнюю, пользоваться 15 ноября городским транспортом в связи с выпадением первого снега в регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В Москве идет снег - будьте аккуратны и бдительны за рулем! Просим автомобилистов выезжать только на зимней резине. По прогнозу синоптиков, в выходные в городе обещают мокрый снег. Также возможна гололедица. Если еще не поменяли резину, советуем воспользоваться городским транспортом для поездок", - говорится в сообщении.

Москвичам также рекомендовали избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, быть аккуратными при движении по возвышенным участкам, снижать скорость у пешеходных переходов.