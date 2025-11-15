Внук де Голля назвал политику России примером для многих стран

Пьер де Голль отметил высокий уровень образования и культуры в РФ

Редакция сайта ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 15 ноября. /ТАСС/. Россия и ее партнеры по БРИКС строят новую архитектуру мира, что вывело страну в число передовых и сделало ее примером для других государств. Такое мнение на II Международном симпозиуме "БРИКС - Европа" выразил внук президента Франции генерала Шарля де Голля президент Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль.

"Россия и ее партнеры давно строят новую архитектуру мира, - сказал де Голль. - Россия является новым трендом и примером будущего. Никто не может отрицать высокий уровень образования и культуры в РФ. Россия является примером для многих стран."

Он добавил, что на сегодняшний день Франция и Европа в целом "несколько отстают в этом плане".

Как отметил де Голль, России удалось выстроить эффективную модель, благодаря которой на территории страны проживают представители многих народов. "Это успех социально-экономической модели РФ", - подчеркнул он.

О симпозиуме

Симпозиум "БРИКС - Европа" организован партией "Единая Россия", международным движением "Другая Украина" и Институтом Европы РАН. В симпозиуме принимают участие 12 членов Европарламента и более 15 депутатов национальных парламентов европейских стран. Также на конференции представлены Алжир, Белоруссия, Бразилия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, Куба, Эфиопия и ЮАР.

Ключевые темы симпозиума - диалог между Европой и БРИКС, поиск выхода из кризиса в отношениях между Россией и Евросоюзом, преодоление последствий конфронтационной политики руководства ЕС, защита прав национальных меньшинств и выработка новых стратегий для Европы в многополярном мире.