Внук де Голля считает, что будущее Европы зависит от диалога с Россией

Пьер де Голль отметил, что их объединяют общие ценности - семья, образование, патриотизм, вера

СИРИУС /федеральная территория/, 15 ноября. /ТАСС/. Диалог с Россией является залогом будущего европейских стран, заявил на II Международном симпозиуме "БРИКС - Европа" внук президента Франции генерала Шарля де Голля президент Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль. Он напомнил, что у России и Европы много общих ценностей.

"Необходимо … попробовать выстроить диалог между Европой и Россией. От этого зависит будущее и судьба наших детей, - сказал де Голль. - Я надеюсь, что Франция и любая западная страна будут, опираясь на историю, вести свои народы к благополучию. Это будущее Франции и Европы, это реальность нового мирового порядка".

Говоря об отношениях между Россией и странами Европы, де Голль напомнил, что их объединяют общие ценности. "Это ценности семьи, образования, патриотизма, веры. Это то, на чем основывались раньше наши европейские лидеры, в том числе и мой дед", - добавил он.

Симпозиум "БРИКС - Европа" организован партией "Единая Россия", международным движением "Другая Украина" и Институтом Европы РАН. В симпозиуме принимают участие 12 членов Европарламента и более 15 депутатов национальных парламентов европейских стран. Также на конференции представлены Алжир, Белоруссия, Бразилия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, Куба, Эфиопия и ЮАР.

Ключевые темы симпозиума - диалог между Европой и БРИКС, поиск выхода из кризиса в отношениях между Россией и Евросоюзом, преодоление последствий конфронтационной политики руководства ЕС, защита прав национальных меньшинств и выработка новых стратегий для Европы в многополярном мире.