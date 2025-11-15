Аэропорт Пулково нормализовал работу после ночного снегопада в Петербурге

На вылет за ночь и утро были задержаны не менее 28 рейсов

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Пулково справился с последствиями первого в этом сезоне снегопада, сообщили в пресс-службе компании-оператора аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы".

"Аэропорт Пулково справился с первым снегопадом. На работу вышла снегоуборочная техника, а службы аэропорта трудились в усиленном режиме. Всю ночь аэропорт продолжал принимать и отправлять рейсы. Напоминаем пассажирам, что перед вылетом самолеты зимой могут обрабатываться противообледенительной жидкостью", - говорится в сообщении.

Как следует из онлайн-табло аэропорта, на вылет за минувшую ночь и утро были задержаны не менее 28 рейсов, из них отправлены с задержкой более часа - 13, более двух часов - 5, более трех часов - 10 самолетов. По состоянию на 12:00, из указанных рейсов еще не вылетели в пункты назначения шесть: ночной в Уфу (должен был отправиться в 1:45 мск), утренние в Нарьян-Мар (7:20), Казань (8:35 и 10:10), Самару (9:25), Иваново (9:30). Также задерживаются четыре рейса в Москву и один в Хабаровск, чье отправление по расписанию намечалось до 13:00.