Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о вспышке вируса Марбург в Эфиопии

Специалисты оценивают возможные эпидемиологические риски для России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Информация о вспышке лихорадки Марбург в Эфиопии взята на контроль, специалисты оценивают возможные эпидемиологические риски для РФ, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"По имеющейся информации в Федеративной Демократической Республике Эфиопия зарегистрирована вспышка лихорадки Марбург. По состоянию на 14 ноября 2025 года в г. Джинка (регион Южный Омо), расположенном недалеко от границы с Южным Суданом и Кенией, зарегистрировано девять случаев заболевания. Это первая официально зарегистрированная вспышка лихорадки Марбург в стране. Информация о вспышке лихорадки Марбург в Эфиопии находится на контроле Роспотребнадзора. Специалисты ведомства проводят постоянный мониторинг ситуации и оценивают возможные эпидемиологические риски для РФ", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в официальных источниках Эфиопии информация о количестве летальных случаев не подтверждена. Минздрав страны отмечает, что вирус Марбург относится к тому же штамму, о котором ранее сообщалось в других странах Восточной Африки.

В пунктах пропуска на границе России работает система "Периметр" для недопущения завоза опасных инфекций. Учеными Роспотребнадзора разработана высокочувствительная тест система для обнаружения вируса Марбург. Сотрудниками научного центра "Вектор" разработана вакцина для профилактики лихорадки Марбург. Она прошла доклинические испытания, продемонстрировала безопасность и эффективность, находится в высокой степени готовности для проведения клинических исследований.

Лихорадка Марбург - острое зоонозное вирусное заболевание, характеризующееся тяжелым течением и высокой летальностью. Для нее типичны геморрагический синдром, поражение печени, желудочно кишечного тракта и центральной нервной системы. Естественным резервуаром вируса считаются плодоядные летучие мыши. Заражение человека возможно при контакте с инфицированными летучими мышами, а также при тесных контактах с больными людьми или их биологическими жидкостями.

Роспотребнадзор рекомендует гражданам учитывать эпидобстановку при планировании заграничных поездок. После возвращения из зарубежной поездки в течение как минимум 14 дней следует внимательно наблюдать за своим самочувствием. При появлении признаков инфекционного заболевания следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью и сообщить о факте поездки.