Путин поприветствовал участников III Всероссийского конкурса "Изобретатель года"

Президент России отметил вклад российских новаторов в технологический суверенитет России

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям торжественной церемонии награждения победителей III Всероссийского конкурса "Изобретатель года", отметив вклад отечественных изобретателей в технологический суверенитет России.

"Сегодня мы чествуем талантливых, целеустремленных, преданных избранному делу людей - настоящих новаторов, которые своими прорывными открытиями и разработками вносят значимый вклад в развитие отечественной научно-технической мысли, укрепление экономического, индустриального потенциала страны, технологического суверенитета России", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Путин назвал отрадным то, что участников конкурса "Изобретатель года" объединяют смелость идей и творческих замыслов, упорство и настойчивость, а также искреннее стремление трудиться на благо Родины. Президент поздравил лауреатов с победой, выразив уверенность в способствовании нынешнего успеха новым свершениям.

"Желаю вам всего наилучшего", - заключил российский лидер.

III Всероссийский конкурс "Изобретатель года" проводится по инициативе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, возглавляющего попечительский совет Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР). В каждой из номинаций в рамках отдельных категорий могут принять участие как состоявшиеся ученые и предприниматели, так и молодые изобретатели - школьники и студенты.

Гран-при присуждается автору наиболее эффективного технического решения, внедренного в производство.

С момента учреждения конкурса в нем приняли участие более 2 тыс. специалистов. Суммарный экономический эффект от внедрения разработок конкурсантов превысил 1 млрд рублей.