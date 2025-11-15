Выстрел из пушки Петропавловской крепости посвятили 70-летию метро Петербурга

Торжества в честь юбилея подземки начались на станции метро "Площадь Восстания"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Традиционный полуденный выстрел из пушки в Петропавловской крепости посвятили 70-летию Петербургского метрополитена, которое город отмечает 15 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.

Торжества в честь юбилея подземки начались утром на станции метро "Площадь Восстания" - именно она замыкала начальный отрезок 1-й линии подземки, запущенный 15 ноября 1955 года. В 9:30 мск здесь состоялись церемония гашения нового коллекционного жетона "70 лет Ленинградскому-Петербургскому метрополитену" и выступление хора метро.

Как рассказали в администрации города, в 16:30 на станцию прибудет ретросостав, в который вошли четыре отреставрированных вагона типов Е и ЕМ 1960-х годов выпуска.

"Именно четырехвагонные составы открывали движение на первой линии в 1955 году. Исторический облик вагонов тщательно восстановлен специалистами метрополитена. По архивным фотографиям удалось подобрать оригинальные оттенки двухцветной окраски первых поездов - салатовый верх, светло-синий низ и декоративная полоса темно-синего цвета. В каждом вагоне представлена экспозиция, рассказывающая об истории метро в городе", - говорится в сообщении.

К прибытию ретросостава приурочено и модное дефиле - клуб винтажной моды "Ретроспектива" продемонстрирует одежду 1950-1960-х годов прямо в подземном вестибюле под площадью Восстания.

Кроме того, в 14:00 на станции метро "Адмиралтейская" пройдет праздничная акция "Письмо из сердца" - совместный проект метрополитена и Почты России даст петербуржцам и гостям города возможность отправить открытки с символами метро северной столицы в любую точку России и дружественных стран.