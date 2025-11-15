Народный фронт запустил программу поддержки семей незрячих ветеранов СВО

Родственников таких бойцов будут погружать в "мир без света", чтобы они могли на личном опыте понять, что такое жизнь без зрения

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Народный фронт совместно с партнерами запустил программу, в рамках которой семьи ветеранов СВО, потерявших зрение, проходят психологическую реабилитацию через полный опыт погружения в "мир без света" - вместе с незрячими наставниками музея "Сенсориум". Об этом ТАСС сообщили в Народном фронте.

"Народный фронт совместно с партнерами запустил пилотную программу психологической и социальной поддержки для семей ветеранов специальной военной операции, потерявших зрение", - рассказали в Народном фронте.

Пилотная программа уникальна, она полностью погружает участников в "мир без света" под руководством 15 незрячих наставников музея "Сенсориум". Она создана специально для родственников бойцов, проходящих лечение в московских госпиталях, а также семей, которые приезжают в столицу вместе с ветеранами на курс реабилитации. На данный момент курс прошли две группы, в которых приняли участие более 20 человек. Каждая группа формируется по восемь человек. Желающие могут записаться по телефону.

Участники учатся пользоваться тростью, ориентироваться на слух, выполнять бытовые действия, а затем выходят на улицу - на многолюдный Арбат, где работают с шумом, движением и городской средой. Главная задача курса - помочь близким понять переживания ветеранов, снять тревогу и выстроить дома правильную поддержку. После практики проводятся встречи с психологами, которые помогают разбирать эмоции и страхи, связанные с внезапной утратой зрения.

"Это важная программа, поскольку у нас работают незрячие сотрудники, и мы видим, насколько важно для семьи понимать, через что проходит человек без зрения. Мы сделали курс, чтобы близкие ветеранов могли буквально встать на их место и научиться поддерживать. В партнерстве с Народным фронтом мы усилили программу психологами и включили ее в комплекс реабилитации", - рассказала представительница музея "Сенсориум" Екатерина Гусева.