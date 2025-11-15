Московские службы держат на контроле состояние улиц и дорог

В работах по очистке особое внимание уделяется пешеходным зонам, тротуарам и подходам к остановкам общественного транспорта

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Городские службы Москвы проводят подметание проезжих частей тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой на фоне выпавшего в столице первого снега. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы.

"В столице первый снег. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. Согласно регламентам, по мере выпадения осадков проводим сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой", - говорится в сообщении.

В КГХ Москвы уточнили, что в работах по очистке особое внимание уделяется пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, транспортным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка. "Цикл работ повторяется в соответствии с погодной ситуацией", - добавили в КХГ.

Об осадках в Москве

Дождь со снегом начался в Москве и области накануне поздно вечером и продолжается с различной интенсивностью и в настоящее время. В связи с непогодой синоптики Гидрометцентра РФ ввели в Московской области оранжевый уровень метеорологической опасности, допускающий вероятность возникновения стихийных бедствий и нанесения ущерба. Прежде всего это относится к возможному налипанию мокрого снега на провода и деревья.

Резкое изменение погоды синоптики в беседе с ТАСС ранее объяснили прохождением через Центральную Россию с северо-запада на юго-восток холодного атмосферного фронта. При этом ухудшение метеоусловий прогнозируется на большей части Центрального федерального округа.

Что же касается температурных показателей, то в течение дня столбики термометров в столице должны показать от нуля до плюс 2 градусов, в Подмосковье - от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер ожидается западной четверти со скоростью 6-11 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщал, что высота осадков в Москве составляет до 10 мм (20% от месячной нормы).