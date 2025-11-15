В Москве за 2025 год совершили свыше 71 млн поездок на электросамокатах

За 10 месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2024 года число аварий с участием арендных СИМ уменьшилось на 54%

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Сезон велопроката и аренды электросамокатов завершился в Москве. В столице за 2025 год на электросамокатах было совершено свыше 71 млн поездок, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В этом году электросамокатами в Москве воспользовались более 71 млн раз, при этом 85% всех поездок совершали с транспортной целью. Мы видим, что меры по повышению безопасности показали хорошие результаты. За 10 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число аварий с участием арендных СИМ в Москве уменьшилось на 54%, а количество происшествий с детьми снизилось на 68%", - сообщил о результатах сезона заммэра столицы Максим Ликсутов.

В этом сезоне было заблокировано 68 тыс. аккаунтов несовершеннолетних пользователей, а также была введена обязательная верификация через MosID. На средствах индивидуальной мобильности установили укрупненные номера для упрощенного нахождения нарушителей ПДД,

Количество зон, в которых ограничивается скорость передвижения на СИМ, увеличилось на 70, до 420 по всей Москве. Для электросамокатов и велосипедов нанесли специальную разметку на дорогах в 250 локациях столицы.

"В следующем сезоне вместе с коллегами из ГАИ, ЦОДД и операторами аренды продолжим вести комплексную работу по повышению безопасности поездок, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин" - отметил Ликсутов.

Сезон велопроката и аренды электросамокатов в Москве завершился в пятницу, 14 ноября, в 22:00 мск.