Глава Росприроднадзора вручила "Зеленый граммофон" певице Севиль

Торжественное награждение по итогам 30-й церемонии вручения национальной музыкальной премии состоялось в центральном аппарате Росприроднадзора

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова вручила награду "Зеленый граммофон" певице Севиль. Ее получают артисты, которые занимаются популяризацией экологической ответственности, поддержкой инициатив в защиту природы и экопросвещения, сообщает пресс-центр международной премии Росприроднадзора "Экология - дело каждого".

"Поздравляю Севиль с особенной наградой. "Зеленый граммофон" - это признание и музыкального таланта, и искренней чуткости, и вдохновляющего личного примера заботы о природе. Все мы знаем, что сила искусства - безгранична. И сегодня сила вашего таланта и ваша популярность - мощный инструмент. Пусть музыка будет помощником и проводником экологических идей. Пусть рождаются новые хиты, и они становятся голосом поколений, которое думает о будущем и бережет природу. В нашей стране и по всему миру очень много детей и взрослых, которые хотят сохранить планету зеленой", - заявила Радионова, чьи слова приводятся в сообщении.

Торжественное награждение почетной статуэткой "Зеленый граммофон" по итогам 30-й церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой граммофон" состоялось в центральном аппарате Росприроднадзора. Награждение зеленой статуэткой стало традицией. В 2023 году награду получила Юлианна Караулова, а в 2024 году - Алсу.

Также Радионова поздравила с 30-летним юбилеем "Русское радио" и его многомиллионную аудиторию и выразила особую благодарность "Русской Медиагруппе" за возможность в рамках премии "Золотой граммофон" отметить артистов, участвующих в экологических акциях и занимающихся экопросвещением.

"Для нас "Зеленый граммофон" является логичным продолжением системной работы в сфере устойчивого развития. Здорово, что с помощью влияния самого популярного радио, авторитета Росприроднадзора и творчества таких артистов, как Севиль, получается привлечь внимание к экоповестке широкой и особенно - молодой аудитории. Отдельная благодарность нашим коллегам из Росприроднадзора за неравнодушие к такого рода инициативам", - отметил управляющий директор "Русской медиагруппы" Дмитрий Медников.

На торжественной церемонии Радионова, Севиль и Медников получили в подарок картины, которые сделала победительница международной премии "Экология - дело каждого", 13-летняя Виктория Афоничева из города Электроугли Московской области. Свои шедевры девочка создает из лоскутков ткани и считает, что вторичная жизнь вещей может стать искусством.