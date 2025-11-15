В Москве подготовили к зиме все оборудование для утилизации снега

В столице будут работать более 50 стационарных снегосплавных пунктов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Все оборудование для утилизации снега полностью подготовлено к зиме, в предстоящий период в столице будут работать более 50 стационарных снегосплавных пунктов. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы.

"Предстоящей зимой в столице будут работать более 50 стационарных снегосплавных пунктов, их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тыс. кубометров снега в сутки. В настоящее время все оборудование полностью готово к эксплуатации в зимний период", - отметил заммэра Москвы Петр Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного КГХ.

Там уточнили, что была проведена проверка работы насосного и энергетического оборудования, устройства сигнализации и оповещения, а также осмотр трубопроводов и щитов оборудования.

При необходимости системы и конструкции оборудования были отремонтированы.