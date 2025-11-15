На западе Москвы заработала площадка с зарядными станциями для электробусов

Они работают в любую погоду и подходят всем моделям электробусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Новая разворотная площадка на западе Москвы у кластера "Ломоносов" с шестью зарядными станциями начала свою работу. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы Максима Ликсутова.

"На западе столицы рядом с кластером "Ломоносов" заработала новая разворотная площадка для электробусов. На ней установили шесть ультрабыстрых зарядных станций (УБЗС), что позволит выйти на маршруты большему количеству экологичного транспорта", - говорится на сайте.

Там отметили, что зарядные станции работают в любую погоду, а также подходят всем моделям электробусов.

"Москва - лидер в Европе и Америке по количеству электробусов. По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем сеть зарядных станций, чтобы новый экологичный транспорт выходил на маршруты. С начала года в столице установили 97 УБЗС. Теперь их общее число превысило 440", - подчеркнул Ликсутов.