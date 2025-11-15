В Заполярье открытие главной новогодней ели состоится 16 ноября

Мероприятие переносили из-за метели и сильного ветра в регионе

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Открытие главной новогодней ели Мурманской области, которое перенесли из-за метели и сильного ветра, состоится 16 ноября на центральной площади Мурманска. Об этом сообщил глава города Иван Лебедев.

"Театрализованное представление на площади перед ГДЦ "Меридиан", посвященное открытию елки, начнется завтра, в воскресенье, в 15:00 мск. Атмосфера новогодних праздников - это всегда по-особенному волшебно. Приходите всей семьей, с друзьями. Создадим праздничное настроение вместе", - написал Лебедев в своем Telegram-канале.

Бушующий в Мурманской области ураган накануне повредил несколько новогодних елей и украшения на городских площадях. Не устояли ели в городах Полярный и Заполярный. В Североморске также были повреждены новогодние уличные украшения. В Мурманске незначительно пострадали три новогодних елки - две в районе Росляково и на Семеновском озере. Главная ель в центре города осталась невредимой. Открытие елки перенесли и в Кольском районе региона.

Сильная метель, снегопад и штормовой ветер с порывами до 29 м/с продлятся в Мурманской области до 16 ноября. Из-за непогоды частично закрыты участки дорог. Закрывался аэропорт Мурманска, четыре авиарейса ушли на запасные аэродромы, еще 13 были задержаны.