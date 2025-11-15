В Москве и Подмосковье начались заморозки

Ночью мороз может окрепнуть до минус 4-6 градусов в столице и до минус 8 градусов в области

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Заморозки, которые прогнозировались синоптиками, начались в Москве и Московской области, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Первые заморозки зафиксированы в районе подмосковной Шаховской, где температура воздуха опустилась до минус 0,8 градуса, в Волоколамске по последним данным минус 0,6 градуса, а в районе аэропорта Внуково - 0,2 градуса ниже нуля", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что с 15:00 в столице и Подмосковье активирован желтый погодный уровень, связанный с понижением температуры воздуха, возможным гололедно-изморозевым отложением и гололедицей на дорогах. "Данный уровень, символизирующий потенциально опасные метеоусловия, будет действовать до 09:00 воскресенья", - заметили в Гидрометцентре РФ. Там подчеркнули, что предстоящей ночью мороз может окрепнуть до минус 4-6 градусов в Москве и до минус 8 градусов в Подмосковье.

Между тем, интенсивные осадки в виде дождя и снега, начавшиеся в регионе минувшей ночью, почти закончились, и во многих районах Москвы и области сквозь облака можно было даже наблюдать закат солнца.

Власти столицы также предупредили граждан о грядущих заморозках и гололедице. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - отметили в комплексе городского хозяйства мэрии. Через свой официальный Telegram-канал призвали пешеходов быть внимательными на улице, а автомобилистов - соблюдать скоростной режим и дистанцию.