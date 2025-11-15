Сообщество просветителей УрФО создадут на базе мессенджера Мax

Также регион представит серию просветительских материалов о причинах начала специальной военной операции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Национальный мессенджер Мax станет базой для создания сообщества просветителей Уральского федерального округа (УрФО). Об этом сообщается на официальном сайте полномочного представителя президента России в УрФО Артема Жоги.

"Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артем Жога вместе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером приняли участие в работе первого фестиваля "100 лучших просветителей УрФО". <…> Полпред в УрФО и губернатор <…> ответили на вопросы лекторов. Принято решение о создании сообщества просветителей Уральского федерального округа на базе национального мессенджера Мax, а также серии совместных лекций", - говорится в сообщении.

Губернатор Челябинской области в своем Telegram-канале уточнил, что в ходе диалога с участниками фестиваля договорились о создании серии просветительских материалов и специального цикла лекций о причинах начала специальной военной операции. "Будем развивать новые форматы: выездные мероприятия на промышленные предприятия, интерактивные лекции, сотрудничество с региональными СМИ. Особо хочу отметить, что среди участников фестиваля были ветераны СВО, люди с уникальным опытом, их живое слово особенно ценно в работе с подрастающим поколением", - добавил Текслер.

Согласно информации на сайте полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе, фестиваль "100 лучших просветителей УрФО" проходит с 14 по 17 ноября на курорте "Увильды" в Челябинской области. В течение трех дней участники проходят насыщенную образовательную программу, которая включает лекции по ораторскому мастерству, групповую работу по постановке и достижению целей, а также мастер-классы по нескольким ключевым направлениям.