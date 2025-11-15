В Москве в форуме возможностей приемных семей поучаствовали около 1 тыс. человек

В течение дня около 200 специалистов консультировали семьи по разным темам

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Участниками форума возможностей для замещающих семей "Москва, прием!", который прошел в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах, стали около 1 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"На форуме встретились приемные родители и специалисты, работающие с семьями и детьми. Последние несколько лет форум приемных родителей проводился в дистанционном формате, и только сейчас мероприятие вновь прошло очно. Возвращение к живому общению вызвало высокий интерес среди московских приемных родителей. Форум посетило около тысячи человек", - рассказали в пресс-службе.

В течение дня около 200 специалистов консультировали семьи по разным темам: обучение и воспитание детей, психолого-педагогическая помощь, правовая защита, медицинское сопровождение и социальная поддержка. Свои стенды представили более 15 организаций, среди них - служба занятости населения, семейные центры, центры госуслуг "Мои документы", Федеральная служба судебных приставов, Социальное казначейство Москвы и другие. Одновременно на форуме работал лекторий, эксперты обсудили, как помочь детям лучше адаптироваться в образовательной среде, предотвратить сложное поведение. Также говорили о современных практиках сопровождения замещающих семей.

"Мы собрали здесь 35 консультационных площадок - чтобы ни один вопрос не остался без ответа. К работе привлечены все ключевые городские ведомства, органы исполнительной власти, партнерские организации и благотворительные организации. Это позволяет семьям получить полную картину того, какие механизмы поддержки существуют и как ими воспользоваться. Мы стремимся к тому, чтобы каждая приемная семья чувствовала: она не одна, ее слышат и ей помогают системно, профессионально и по настоящему", - цитирует пресс-служба начальницу управления опеки и попечительства столичного департамента труда и соцзащиты населения Татьяну Данько.

Организатором форума выступает АНО "Центр развития социальных проектов". Проект реализуется в рамках конкурса грантов "Москва - добрый город" при поддержке столичного департамента труда и соцзащиты населения.