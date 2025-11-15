В Красноярске на слете наградили лучшие отряды и отделения РСО

Студотрядовцам из Татарстана награду за лучшую работу со СМИ вручал заместитель главного редактора - руководитель редакции региональных новостей ТАСС Андрей Цицинов

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Цицинов/ Виктория Мельникова/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Награждение 30 лучших отделений Российских студенческих отрядов (РСО) прошло 15 ноября на Всероссийском слете в Красноярске. Студотрядовцам из Татарстана за лучшую работу со СМИ награду вручал заместитель главного редактора - руководитель редакции региональных новостей ТАСС Андрей Цицинов, передает корреспондент агентства с церемонии.

По его словам, ТАСС постоянно следит за всеми молодежными движениями в стране. "Если посмотреть на публикации агентства, то студотряды, которые существовали в советское время, были удостоены множества и множества публикаций. Я искренне рассчитываю на то, что вы станете такими же правоприемниками не только в труде, но и в значимом деле именно популяризации вашей работы среди молодежи нашей страны <...>. Если труд - это золото, то вы бриллианты на этой короне. Ура вам", - сказал Цицинов.

Всего лучшим отделениям РСО было вручено 30 наград. Также на церемонии знамя получил Челябинск как регион, в котором пройдет слет в 2026 году.

По словам члена комитета Государственной думы по охране здоровья, председателя правления РСО Юлии Дрожжиной, студотряды в очередной раз доказали, что могут делать масштабные, яркие и по-семейному теплые мероприятия. "Сейчас мы завершаем уже наш всероссийский слет. Это значит, что уже завтра региональные отделения начнут готовиться к следующему трудовому лету. До нового года мы утвердим стратегию развития российских студенческих отрядов до 2030 года", - сообщила Дрожжина.

О Всероссийском слете

Всероссийский слет - это ежегодное мероприятие студенческих отрядов, в ходе которого подводят итоги трудового сезона. В 2025 году мероприятие проходит в Красноярске с 11 по 16 ноября. Участниками слета стали более 3 тыс. молодых людей, среди участников - представители 80 дружественных стран, а также работодатели и партнеры РСО. Организаторы мероприятия - Российские студенческие отряды, Минобрнауки РФ, правительство Красноярского края и Сибирский федеральный университет.

Генеральный информационный партнер - ТАСС.