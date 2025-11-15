Лучшими в России признали студотряды Омской области

Всероссийский слет студенческих отрядов в 2026 году примет Челябинск

КРАСНОЯРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Студенческие отряды Омской области признаны лучшими в России. Об этом сообщает пресс-служба Российских студенческих отрядов (РСО) с церемонии награждения, которая прошла на Всероссийском слете в Красноярске.

"15 ноября в "Платинум арена Красноярск" состоялось закрытие Всероссийского слета студенческих отрядов, посвященного окончанию 66-го трудового сезона. На мероприятии наградили лучших представителей движения и подвели итоги Всероссийского конкурса на звание "Лучший студенческий отряд РСО". Лучшим региональным отделением 2025 года стало Омское региональное отделение", - говорится в сообщении.

По словам руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григория Гурова, две молодежные столицы России - Омск и Пермь - показали высокий результат работы Российских студенческих отрядов в 2025 году. "Региональное отделение РСО Омской области, которое насчитывает 12 тысяч бойцов, стало лучшим отделением движения по всей России. Пермское региональное отделение РСО стало лучшим в России по комиссарской деятельности, оно насчитывает более 5 тысяч человек. С каждым годом студенческие отряды все больше укрепляют международное сотрудничество: к трудовым проектам присоединяются студенты из Беларуси и Кыргызстана. Также растет число трудовых проектов, а вместе с ним интерес ребят к созидательному труду", - цитирует пресс-служба РСО слова Гурова.

В 2026 году Всероссийский слет студенческих отрядов примет Челябинск.

О Всероссийском слете

Всероссийский слет - это ежегодное мероприятие студенческих отрядов, в ходе которого подводят итоги трудового сезона. В 2025 году мероприятие проходит в Красноярске с 11 по 16 ноября. Участниками слета стали более 3 тысяч молодых людей, среди участников представители 80 дружественных стран, а также работодатели и партнеры РСО. Организаторы мероприятия - Российские студенческие отряды, Минобрнауки РФ, правительство Красноярского края и Сибирский федеральный университет.

