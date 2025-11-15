КПРФ на пленуме почтила минутой молчания память погибших на СВО членов партии

Партия активно работает на победу в специальной военной операции, сообщил лидер Геннадий Зюганов

РОЖДЕСТВЕНО /Московская область/, 15 ноября. /ТАСС/. КПРФ в ходе пленума центрального комитета почтила минутой молчания память членов партии, которые погибли в ходе специальной военной операции.

"174 наших командиров и комиссаров сложили свои головы за правое дело", - сказал лидер партии Геннадий Зюганов в ходе пленума, который прошел в оздоровительном комплексе "Снегири". После этого была объявлена минута молчания в память о погибших.

Он также отметил, что партия активно работает на победу в специальной военной операции - в зону боевых действий было направлено 145 конвоев с грузами для нужд фронта.