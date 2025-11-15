В Тюменской области запустили сервис электронных рецептов

По словам заместителя губернатора региона Станислава Логинова, на следующем этапе программы администрация хочет "проактивно информировать население", например, напоминая о необходимости пройти диспансеризацию

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Сервис электронных рецептов, который позволяет купить в аптеке лекарства, не имея на руках бумажного рецепта, запустили власти Тюменской области. Об этом сообщил на форуме "Цифровые решения" заместитель губернатора Тюменской области Станислав Логинов.

"В течение нескольких лет мы активно разрабатываем мобильные приложения, которые собирают все возможные сервисы, полезные для гражданина. Например, можно записаться на прием. <...> Один из последних сервисов, который мы недавно запустили, это сервис электронных рецептов", - сказал Логинов.

Он пояснил, что с запуском нового сервиса пациенту выдают как бумажный рецепт, так и электронный. При этом электронная версия отображается в специальном мобильном приложении. "Человек приходит в аптеку, там он может просто показать QR-код и купить по нему препараты. Исчезают проблемы забывания рецепта дома", - пояснил заместитель губернатора.

Логинов добавил, что на следующем этапе власти хотят "проактивно информировать население". "Например, человек не посещал врача в течение года, у него подходит период, когда нужно пройти диспансеризацию, ему периодически будут приходить напоминания о таких важных событиях и мероприятиях", - сообщил он.

Форум впервые проводится Минцифры при поддержке правительства. Площадка объединяет ведущих представителей российского IT-бизнеса и органов государственной власти для диалога по всем направлениям цифровой трансформации.

