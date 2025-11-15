Медведчук: интеграция регионов Донбасса и Новороссии в состав РФ идет успешно

По словам главы движения "Другая Украина", оно всячески содействует адаптации бывших граждан Украины к жизни в России

Редакция сайта ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 15 ноября. /ТАСС/. Процесс интеграции Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в состав России проходит очень успешно. Такое мнение в беседе с ТАСС в кулуарах II Международного симпозиума "БРИКС - Европа" высказал глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

"Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон - эта адаптация, я считаю, проходит очень успешно. Нет нареканий и каких-то радикальных жалоб или неурядиц в вопросах обеспечения когда-то украинцев, а сегодня - новых граждан России, в том, что их права в той или иной степени не соблюдаются или чем-то ограничены", - сказал Медведчук.

Он отметил, что возглавляемое им движение "Другая Украина" всячески содействует адаптации бывших граждан Украины к жизни в России. "Одна из целей и задач, которая стоит перед нашим движением и ее представителями, - это адаптация украинцев в российское пространство, приобретение полноформатных членов общества, - отметил собеседник агентства. - Как говорит [президент России] Владимир Владимирович Путин, надо сделать все, чтобы те, кто выбрал Россию своим домом, были обеспечены на уровне всех гражданских прав, обязанностей и гарантий, которые есть у российских граждан. Это основная задача, которую надо реализовывать".

Симпозиум "БРИКС - Европа" организован партией "Единая Россия", международным движением "Другая Украина" и Институтом Европы РАН. В симпозиуме принимают участие 12 членов Европарламента и более 15 депутатов национальных парламентов европейских стран. Также на конференции представлены Алжир, Белоруссия, Бразилия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, Куба, Эфиопия и ЮАР.

Ключевые темы симпозиума - диалог между Европой и БРИКС, поиск выхода из кризиса в отношениях между Россией и Евросоюзом, преодоление последствий конфронтационной политики руководства ЕС, защита прав национальных меньшинств и выработка новых стратегий для Европы в многополярном мире.