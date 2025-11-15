В Нижнем Новгороде открылась выставка Боспорской археологической экспедиции

Она посвящена 80-летию экспедиции

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноября. /ТАСС/. Выставка "Пантикапей. Из прошлого в будущее", приуроченная к 80-летию Боспорской (Пантикапейской) археологической экспедиции, открылась в Волго-Вятском филиале Пушкинского музея в Нижнем Новгороде. Экспозиция рассказывает об истории древнего Пантикапея, его жителях и Боспорском царстве, сообщили ТАСС в пресс-службе Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

"Эта выставка - событие исключительного масштаба. В одном пространстве собраны артефакты, которые не просто рассказывают историю античного города, но и меняют наше представление о его месте в мировой истории. Для Нижнего Новгорода принять такую экспозицию - большая честь и, без преувеличения, знак доверия к региону как к культурной площадке федерального уровня", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Посетители выставки смогут познакомиться с новейшими научными открытиями, находками и гипотезами, сделанными за десятилетия работы Боспорской археологической экспедиции под руководством заведующего отделом искусства и археологии античного мира и хранителем памятников из раскопок Пантикапея Владимира Толстикова. "Основные разделы экспозиции отражают историю древнего Пантикапея, его жителей и Боспорского царства. Также они представляют редчайшие экспонаты, причем некоторые из них ранее никогда не демонстрировались широкой публике", - говорится в сообщении.

Среди таких экспонатов - торс статуи Геракла II века до н.э. и фрагменты надгробного рельефа V века до н.э. из собрания Государственного Эрмитажа, голова богини из главного здания Басилеи Спартокидов второй половины IV века до н. э. из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина, а также фрагменты расписных сосудов из Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

Один из центральных объектов выставки - макет, воссоздающий облик храма Аполлона, более древнего, чем афинский Парфенон. Реконструкция архитектурного памятника была проведена В. П. Толстиковым по результатам раскопок и научно-исследовательской работы. специалисты смогли определить принципы планировки центрального района Пантикапея и выявить важнейшие доминанты его градостроительной истории.

Как отметил кандидат исторических наук, начальник Боспорской (Пантикапейской) археологической экспедиции ГМИИ им. А. С. Пушкина Владимир Толстиков, работа над выставкой шла в атмосфере дружбы, интеллигентности, образованности. "Многое было сделать нелегко, но оказалось, что невозможное возможно, и выставка стала такой, какая она есть благодаря замечательной команде", - сказал он. Директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Ольга Галактионова, в свою очередь, рассказала о заключенном на выставочной площадке Волго-Вятского филиала ГМИИ (Арсенал) Нижегородской областью и Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина соглашении о сотрудничестве. Соглашение направлено на расширение деятельности ГМИИ им. А. С. Пушкина на территории региона, оно заключается на три года с условием автоматического продления.