В Тюмени до конца года запустят мобильное приложение для отслеживания транспорта

В режиме реального времени будет доступна информация о том, где находится транспортное средство и через какое время прибудет в точку назначения, сообщил заместитель губернатора региона Станислав Логинов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Жители Тюмени до конца текущего года получат возможность строить маршруты, оплачивать билеты и наблюдать за движением общественного транспорта онлайн в режиме реального времени при помощи специального приложения. Об этом сообщил на форуме "Цифровые решения" заместитель губернатора Тюменской области Станислав Логинов.

"До конца года мы хотим внедрить <…> мобильное приложение в сфере транспорта, где будет возможность построить маршрут, можно будет оплатить [поездку], можно будет купить билет на межмуниципальную перевозку", - сказал Логинов.

Он добавил, что, кроме того, новое приложение позволит, например, отправить ребенка одного на автобусе, а встречающему родственнику скинуть ссылку для отслеживания передвижения транспорта. Таким образом, онлайн в режиме реального времени будет доступна информация о том, где находится транспортное средство и через какое время прибудет в точку назначения.

Форум впервые проводится Минцифры при поддержке правительства. Площадка объединяет ведущих представителей российского IT-бизнеса и органов государственной власти для диалога по всем направлениям цифровой трансформации.

ТАСС - информационный партнер форума "Цифровые решения".