В Тюмени до конца года запустят мобильное приложение для отслеживания транспорта
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Жители Тюмени до конца текущего года получат возможность строить маршруты, оплачивать билеты и наблюдать за движением общественного транспорта онлайн в режиме реального времени при помощи специального приложения. Об этом сообщил на форуме "Цифровые решения" заместитель губернатора Тюменской области Станислав Логинов.
"До конца года мы хотим внедрить <…> мобильное приложение в сфере транспорта, где будет возможность построить маршрут, можно будет оплатить [поездку], можно будет купить билет на межмуниципальную перевозку", - сказал Логинов.
Он добавил, что, кроме того, новое приложение позволит, например, отправить ребенка одного на автобусе, а встречающему родственнику скинуть ссылку для отслеживания передвижения транспорта. Таким образом, онлайн в режиме реального времени будет доступна информация о том, где находится транспортное средство и через какое время прибудет в точку назначения.
