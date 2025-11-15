Более 65 млн рублей выделят Кемеровской области для реконструкции дамбы на Томи

Обеспечить заключение соглашения о предоставлении субсидии необходимо не позднее 30 календарных дней после издания документа

КЕМЕРОВО, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ выделит из резервного фонда 65,3 млн рублей Кемеровской области для реконструкции дамбы на реке Томь. Об этом сказано в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Выделить в 2025 году Росводресурсам бюджетные ассигнования в размере 65 329 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области - Кузбасса в целях софинансирования расходных обязательств <...> по реконструкции объекта капитального строительства "Реконструкция левобережной дамбы на р. Томь в районе Чебал-Су Междуреченского городского округа Кемеровской области, 2-я очередь", <...> имея в виду обеспечение степени готовности объекта <...> в размере 100% по итогам 2025 года", - сказано в сообщении.

Согласно распоряжению, обеспечить заключение соглашения о предоставлении субсидии необходимо не позднее 30 календарных дней после издания документа. Росводресурсы должны осуществить контроль за целевым и эффективным использованием средств и предоставить доклад в правительство до 1 февраля 2026 года.