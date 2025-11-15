В Дербенте вручили ордена Мужества семьям погибших участников СВО

Церемония состоялась в администрации города

МАХАЧКАЛА, 15 ноября. /ТАСС/. Ордена Мужества родственникам погибших участников СВО вручили в Дербенте, сообщили в пресс-службе мэрии города.

"Церемония вручения орденов Мужества семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, состоялась в администрации города",- говорится в сообщении.

Указом президента России орденами Мужества посмертно награждены Мурад Махмудов, Наби Набиев, Тагир Набиев, Азим Рамазанов, Техрам Рустамов, Бедал Шамхалаев.

"В мероприятии приняли участие глава Дербента Ханлар Пашабеков, председатель городского собрания депутатов Гасан Мирзоев, заместитель главы Видади Зейналов, председатель Совета ветеранов Дербента Гаджимурад Гаджимурадов и военный комиссар по городам Дербент, Дагестанские Огни и Дербентскому району Фарид Мусаев", - добавили в администрации района.