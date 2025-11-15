В Telegram проводят первый аукцион подарков

Первый раунд продлился один час

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Мессенджер Telegram запустил функцию проведения аукционов на подарки приложения. Об этом сообщил сооснователь мессенджера Павел Дуров в Telegram-канале.

Прежде чем проводить аукционы на подарки от знаменитостей, в компании приняли решение протестировать механику аукциона с помощью эксклюзивного подарка Telegram Plane.

Первый аукцион начался вечером 15 ноября и пройдет в 50 раундов, в каждом из которых 20 участников, занявших первое место, получат по 20 подарков Telegram Plane. Первый раунд продлился один час, а остальные 49 раундов будут длиться по 5 минут каждый.

Ранее корреспондент ТАСС убедился во введении еще одной новой функции мессенджера - запуске стримов из личных профилей в версии Telegram 12.2.1 для Android. О новой функции также упомянул Дуров в Telegram-канале.

Стримы организованы в формате "историй", выяснил корреспондент ТАСС. Смотрящие эфиры могут оставлять комментарии, запускающие их - выставлять цены за комментирование в "звездах". Видео также можно транслировать из другого приложения, для этого нужно указать ссылку на сервер и ключ трансляции в нужной программе для стриминга.