ИИ будет переводить речь калужских чиновников в протокольный формат

Это сэкономит время сотрудников на написание протоколов, сообщил ТАСС заместитель губернатора Калужской области - руководитель министерства цифрового развития региона Дмитрий Разумовский

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Проект, позволяющий искусственному интеллекту (ИИ) транскрибировать речь, озвученную чиновниками во время совещаний, в протокольный формат, запустят в Калужской области. Об этом сообщил ТАСС заместитель губернатора Калужской области - руководитель министерства цифрового развития Калужской области Дмитрий Разумовский.

"Сейчас мы внедряем систему "ИИ офис чиновника". Один из модулей - транскрибация текста. Это возможность переводить в протокольный формат текст, который был озвучен на видеоконференциях. <...> Сейчас этот проект в активной самой фазе реализации. Планируем, что это серьезно сэкономит время сотрудников на написание протоколов", - сказал Разумовский на форуме информационных технологий "Цифровые решения".

Разумовский добавил, что Калужская область использует платформенные решения, потому что они тиражируемые и разработаны лучшими командами разработчиков, в том числе в искусственном интеллекте. "Мы проект реализуем для органов власти. Это будут деловые протоколы, которые содержат отраслевую информацию. Пока для нас, но в перспективе возможность использования сервиса будет доступна и всем гражданам", - добавил замгубернатора Калужской области

