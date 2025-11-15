В Госдуме назвали способ увеличения пенсии более чем вдвое

Для этого нужно выйти на пенсию на 10 лет позже, рассказала член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бесараб

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Граждане могут более чем вдвое увеличить размер своей пенсии в случае выхода на нее на 10 лет позже. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб ("Единая Россия").

"Если гражданин решил поработать при наступлении пенсионного возраста в течение пяти лет, он может увеличить размер своих индивидуальных пенсионных коэффициентов на 36%, а фиксированную выплату - на 45%. Если отложит выход на пенсию на 10 лет, то он более чем в два раза увеличит свою пенсию", - сказала депутат.

Она пояснила, что при отсрочке выхода на пенсию на 10 лет индивидуальные пенсионные коэффициенты "будут проиндексированы в 2,32 раза, а фиксированная часть - в 2,11 раза". Кроме того, в это время будут начисляться и дополнительные баллы.

"Но нужно обратить внимание, что весь этот период гражданин будет получать только заработную плату и не будет получать пенсию. Поэтому, конечно, каждый считает, как ему более выгодно и как более правильно поступить - или получать пенсию и заработок одновременно, но ее размер будет меньше, либо отложить получение пенсии, но при выходе на нее получать уже пенсию более чем в два раза выше", - сказала депутат.

