В Дагестане прошел четвертый ночной полумарафон "Огни Дербента"

В забеге приняли участие порядка 3 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 16 ноября. /ТАСС/. Порядка 3 тыс. человек из 52 регионов страны приняли участие в четвертом ночном полумарафоне "Огни Дербента" в Дагестане. Это новый рекорд, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства по туризму и народным художественным промыслам республики.

"Этот забег мы проводим в нашей республике уже в четвертый раз, и он успел стать доброй традицией, объединяющей тысячи людей со всей России. Сегодня с нами почти три тысячи участников - это новый рекорд. Среди бегунов - жители нашей республики и гости из 52 регионов страны. Для сравнения: в прошлом году участников было чуть больше двух тысяч. Этот рост - наглядное подтверждение того, что наш полумарафон завоевывает все большую популярность по всей России", - цитирует пресс-служба слова руководителя Минтуризма республики Эмина Мерданова.

Как отметили в ведомстве, в забеге приняли участие как любители, так и профессиональные спортсмены, включая членов сборной России по легкой атлетике.

"Среди них - рекордсменка России по бегу на 10 км Светлана Аплачкина и многократный чемпион России Ринас Ахмадеев. Самому старшему участнику забега исполнилось 76 лет. Участники могли выбрать дистанцию в соответствии с уровнем своей подготовки: от полного полумарафона (21 км) до коротких дистанций в 10 км, 3 км, а также семейной пробежки Fun Run (900 м) и детского забега (400 м). Маршруты пролегали через исторические улочки Дербента, завершаясь у древней крепости Нарын-Кала, памятника VI века и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО", - добавили в ведомстве.

Полумарафон "Огни Дербента" проводится с целью популяризации здорового образа жизни, развития спортивного и событийного туризма Дагестана. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.